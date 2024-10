Ilrestodelcarlino.it - Tumore, diagnosi in ritardo a Macerata. “Referto dopo 5 mesi e mezzo, inaccettabile”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – “Qui non si tratta di attribuire colpe, né di andare a cercare un responsabile, magari per farne un capro espiatorio. Ma unnon può arrivarecinque, tanto più se certifica una brutta situazione. Questo non è accettabile”. Zelinda Piccioni, referente maceratese del Tribunale dei diritti del malato, rete di tutela dell’associazione CittadinanzAttiva, organizzazione di volontariato Marche, denuncia un caso di disservizio che “ha destato in noi molta amarezza e sdegno”. Al centro della vicenda un cittadino del maceratese che il 2 novembre 2022 è stato sottoposto a un intervento chirurgico per appendicite, con conseguente invio di campione istologico al laboratorio di Anatomia Patologica. Tutto come da prassi, si direbbe.