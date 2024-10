Trovata cocaina in casa di un uomo affidato in prova ai Servizi sociali: scatta l'arresto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SAN PIETRO VERNOTICO - Trovata cocaina in un armadio della cucina della sua abitazione. Un 46enne di San Pietro Vernotico, Giampiero Alula, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione Brindisireport.it - Trovata cocaina in casa di un uomo affidato in prova ai Servizi sociali: scatta l'arresto Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) SAN PIETRO VERNOTICO -in un armadio della cucina della sua abitazione. Un 46enne di San Pietro Vernotico, Giampiero Alula, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento inai, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione

