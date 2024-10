Traffico nel caos dopo due incidenti: code di oltre 8 chilometri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Traffico in tilt nel tratto gardesano dell'autostrada A4. Dalle 13 di oggi, mercoledì 16 ottobre, si sono formate code, di oltre 8 chilometri, tra Brescia Est e Sirmione. A mandare in tilt la viabilità due incidenti entrambi avvenuti in direzione di Venezia. Schianti per fortuna non gravi, ma le Bresciatoday.it - Traffico nel caos dopo due incidenti: code di oltre 8 chilometri Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)in tilt nel tratto gardesano dell'autostrada A4. Dalle 13 di oggi, mercoledì 16 ottobre, si sono formate, di, tra Brescia Est e Sirmione. A mandare in tilt la viabilità dueentrambi avvenuti in direzione di Venezia. Schianti per fortuna non gravi, ma le

Raffica di incidenti in galleria : traffico nel caos sulla Statale - Mattinata all'insegna di code e rallentamenti quella di oggi (martedì 15 ottobre) lungo la Statale 45bis, la cosiddetta tangenziale della Valsabbia. Nessun ferito grave per fortuna, ma una serie di tamponamenti avvenuti all'interno delle gallerie, tra Villanuova sul Clisi e Gavardo hanno... (Bresciatoday.it)

Raffica di incidenti in tangenziale : traffico paralizzato - code di chilometri - Mattinata all’insegna di code e incidenti quella di oggi (martedì primo ottobre) lungo la tangenziale Sud di Brescia. Schianti per fortuna non gravi, ma le conseguenze sulla viabilità, già congestionata, sono state piuttosto pesanti. Alle 9.30 venivano segnalate code e rallentamenti per oltre 2... (Bresciatoday.it)

Due incidenti in A1 : sei auto e un mezzo pesante. Traffico bloccato - Sul posto stanno convergendo auto della polizia stradale, ambulanze e personale di Autostrade per l’Italia. Doppio incidente in A1 Il primo, avvenuto al km 449 (a 2 chilometri dall’uscita di Orvieto), ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante. Traffico bloccato Al momento non si hanno notizie delle condizioni di salute delle persone coinvolte. (Lanazione.it)