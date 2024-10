Tiro a volo Finali Coppa del Mondo 2024 | azzurri super a New Delhi tutti e sei superano le qualificazioni

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sei su sei: en plein azzurro nelledi skeet e trap alledelladeldi, in corso di svolgimento a New. Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti, Diana Bacosi, Martina Maruzzo, Maria Silvana Stanco ed Erica Sessa nella giornata dedicata agli ultimi 50 piattelli di qualificazione hanno infatti staccato il pass per l’ultimo atto. Domani gli appuntamenti decisivi: alle 06.00 (ora italiana) la finale dello skeet femminile, seguita da quella maschile alle 7:30. Poi alle 9:00 la finale del trap femminile, mentre alle 11:30 è in programma la cerimonia di premiazione. Nello skeet maschile Tammaro Cassandro ha chiuso al primo posto con un punteggio di 124/125, a pari punti con il qatariota Saleh Rashid Al-Thba, che è stato però sconfitto allo shoot-off dall’azzurro.