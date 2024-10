It.newsner.com - “Tensioni” tra William e Camilla per funerale di re Carlo

Leggi tutta la notizia su It.newsner.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il principediventerà re alla morte del padre, re. I piani per la morte e ildel monarca, soprannominati Operazione Menai Bridge, sono in atto da anni. Dunque dovrebbe essere ovvio che ildisarà un evento davvero grandioso. Detto questo, i recenti e significativi cambiamenti in molte famiglie reali d’Europa sembrano aver sollevato dubbi sull’opportunità cherimanga re o invece abdichi. Il principee Kate Middleton rappresentano una famiglia reale più moderna. Come tali, i loro più convinti sostenitori li ritengono più adatti a traghettare i reali in una nuova era e ad attirare le future generazioni alla loro causa. Nel frattempo, diversi membri della Famiglia Reale, tra cui la Regina, potrebbero essere coinvolti quando il Principediventerà re.