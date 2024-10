Tananai: «Sono andato a convivere con la mia fidanzata Sara Marino. La faccio arrabbiare, ma in fondo sono romantico» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cantautore ventinovenne ha rivelato che dopo quattro anni d'amore lui e la compagna sono andati a vivere insieme: «Un passo significativo, bello e complesso» Vanityfair.it - Tananai: «Sono andato a convivere con la mia fidanzata Sara Marino. La faccio arrabbiare, ma in fondo sono romantico» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cantautore ventinovenne ha rivelato che dopo quattro anni d'amore lui e la compagnaandati a vivere insieme: «Un passo significativo, bello e complesso»

