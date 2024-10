Six Kings Slam, stasera l’esordio di Sinner contro Medvedev (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al via il Six Kings Slam, il torneo di esibizione nel quale si affronteranno i migliori tennisti del mondo. A Riyad, in Arabia Saudita, si sfideranno Jannik Sinner, Carlos Alcaraz Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. stasera l’esordio di Sinner Il primo ad andare in scena è l’azzurro, numero uno Atp, impegnato alle 18:30 contro Medvedev, numero cinque del ranking. I due si sono affrontati 14 volte in passato e il bilancio è di 7-7. L’azzurro, però, è il favorito dopo averlo sconfitto ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai con un secco 6-1 6-4. Il vincitore di questo match poi se la vedrà con Djokovic, giovedì 17 ottobre. Più tardi, invece, alle ore 20, si sfideranno Alcaraz e Rune: chi trionfa, tra lo spagnolo e il danese, giocherà contro Nadal che di recente ha annunciato il suo addio al tennis. Lapresse.it - Six Kings Slam, stasera l’esordio di Sinner contro Medvedev Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al via il Six, il torneo di esibizione nel quale si affronteranno i migliori tennisti del mondo. A Riyad, in Arabia Saudita, si sfideranno Jannik, Carlos Alcaraz Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniile Holger Rune.diIl primo ad andare in scena è l’azzurro, numero uno Atp, impegnato alle 18:30, numero cinque del ranking. I due si sono affrontati 14 volte in passato e il bilancio è di 7-7. L’azzurro, però, è il favorito dopo averlo sconfitto ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai con un secco 6-1 6-4. Il vincitore di questo match poi se la vedrà con Djokovic, giovedì 17 ottobre. Più tardi, invece, alle ore 20, si sfideranno Alcaraz e Rune: chi trionfa, tra lo spagnolo e il danese, giocheràNadal che di recente ha annunciato il suo addio al tennis.

Jannik Sinner protagonista al Six Kings Slam - Tra i partecipanti della nuova edizione del Six Kings Slam, che si tiene a Riad in Arabia Saudita, spicca il nome di Jannik Sinner, che affronta questo evento con l’ambizione di confermare il suo status di uno dei migliori tennisti al mondo. Tra i protagonisti di quest’anno anche Sinner. Si tiene a Riad, in Arabia Saudita, e si distingue per un montepremi da capogiro: 6 milioni di dollari ... (Velvetmag.it)

Six Kings Slam - al via torneo Dubai : quando gioca Sinner - calendario - dove vederlo in tv - 30 italiane, Daniil Medvedev. I vincenti delle due sfide affronteranno rispettivamente Novak Djokovic e Rafael Nadal, che li attendono nelle semfiinali in programma giovedì 17. Mai nessun torneo aveva raggiunto questa cifra, basti pensare che i montepremi più alti tra gli Slam sono quelli di Wimbledon e degli US Open: 3,6 milioni. (Seriea24.it)

Sinner-Medvedev oggi in tv : orario - canale - diretta e streaming Six Kings Slam 2024 - SEGUI IL LIVE MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi, mercoledì 16 ottobre, alle ore 18:30 italiane. Jannik Sinner sfiderà oggi Daniil Medvedev nel match valido per i quarti di finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. (Sportface.it)