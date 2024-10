Sinner-Medvedev e Alcaraz-Rune oggi al Six Kings Slam, orari e dove vedere le partite in TV e streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sinner-Medvedev oggi apre il programma del Six Kings Slam, il torneo di esibizione che si gioca a Riyad in Arabia Saudita. La partita inizia alle 18:30, ora italiana, con Alcaraz-Rune a seguire. Tutto quello che c'è da sapere su formula e diretta TV: Fanpage.it - Sinner-Medvedev e Alcaraz-Rune oggi al Six Kings Slam, orari e dove vedere le partite in TV e streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)apre il programma del Six, il torneo di esibizione che si gioca a Riyad in Arabia Saudita. La partita inizia alle 18:30, ora italiana, cona seguire. Tutto quello che c'è da sapere su formula e diretta TV:

Monaco spiega : “Medvedev ha preso una ripassata che ricorderà . È frustrato da Sinner e Alcaraz” - “Comunque è una cosa generale: un po’ è calato lui, un po’ gli dà fastidio la palla, ma di base è frustrato perché sente che i primi gli stanno scappando via. In semifinale l’azzurro troverà a sorpresa il ceco Tomas Machac, che ha battuto 7-6 7-5 il n. I primi game dell’azzurro sono stati davvero qualcosa di eccezionale. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-1 - 6-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : sarà Machac l’avversario in semifinale - fuori Alcaraz - A-40 Prima vincente al centro. Si riparte. 10. 1 sta sentendo un po’ di tensione. 15-30 Gioca benissimo Medvedev con il diritto costringendo Sinner sulla difensiva, poi va a segno col rovescio incrociato. 40-15 In rete il diritto di Medvedev. 9. 5 a Wimbledon di quest’anno, prima del nuovo assolo di Sinner agli US Open. (Oasport.it)

Shanghai - Sinner asfalta Medvedev e aspetta Alcaraz per la rivincita - . Il secondo set è sembrato più equilibrato, ma poi Medvedev al quinto game ha ceduto il servizio da 40-0, grazie ad uno straordinario punto conquistato da Sinner per il vantaggio e a un doppio fallo. Lo spagnolo se la dovrà vedere con Machac e il vincitore sfiderà Sinner nella semifinale di Shanghai. (Dayitalianews.com)