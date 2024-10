Anteprima24.it - Sessa Aurunca: marijuana tra le pesche, arrestati agricoltori

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati i movimenti sospetti di quattrodel Napoletano ed il continuo andirivieni di autovetture dalla stradina sterrata che conduce ad unto di, nel Casertano, che nella mattinata di oggi hanno attirato l’attenzione di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia Carabinieri. I militari, dopo aver percorso a bordo della gazzella e con non poche difficoltà il tratto di strada interpoderale che conduce ad un deposito ben nascosto dalla fitta vegetazione, hanno sorpreso glimentre, in un’improvvisata piantagione di cannabis indica, stavano essiccando numerosissimi arbusti e confezionando in buste in plastica, infiorescenze di cannabis indica già pronta per essere ceduta.