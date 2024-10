Sapevo che sarebbe successo | la testimonianza in aula di Lavinia Limido contro l’orrore dell’ex marito che ha ucciso suo padre

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) «che», è laindi, vittima della violenzaMarco Manfrinati che in questo processo è accusato di stalking nei confronti della ex moglie, della ex suocera Marta Criscuolo esuocero Fabio. Manfrinati, accusato di aver accoltellato a morte il suocero con 21 fendenti e di aver tentato di uccidere anche la sua ex moglie, oggi non era presente in. Durante l’udienza,ha descritto in modo dettagliato l’escalation di violenza che ha segnato la sua vita e quella dei suoi familiari. La donna ha raccontato come, dopo aver deciso di trasferirsi con l’exda Varese a Busto Arsizio, la situazione sia progressivamente peggiorata. Ha ricostruito gli episodi dillo ossessivo: lellava i soldi a ogni fine mese e la aggrediva se non parcheggiava l’auto in garage.