Ryder Cup 2025, prezzi stellari per le gare e il practice day: polemiche sui social (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alla Ryder Cup 2025 manca un anno, ma è già polemica per il caro biglietti. Dal 26 al 28 settembre il Bethpage Black Golf Course di Farmingdale (New York) ospiterà la 45ma edizione della sfida tra il team Usa e il team Europe. In queste ore è stato ufficializzato il tariffario. Altissimi i prezzi dei biglietti anche per gli eventi collaterali: si va dai 255 dollari per i cosiddetti "practice day" delle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 settembre, fino ai 423 di giovedì 25, quando è in programma il "celebrity match", la cerimonia di apertura e l'ultimo round della Junior Ryder Cup. I prezzi delle gare arrivano invece a 749,51 dollari (con consumo illimitato di cibo e bevande analcoliche). Data l'altissima richiesta, i sostenitori dovranno partecipare ad un'estrazione a sorte per i biglietti e dovranno completare la registrazione entro il 22 ottobre.

