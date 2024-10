Ragazzino di 13 anni a scuola con un’ascia: interviene la polizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Un ragazzo di 13 anni ieri mattina si è presentato davanti ai cancelli di una scuola fiorentina con un'ascia lunga 14 centimetri. A dare l'allarme alcuni studenti. Su segnalazione al 112 Nue, è intervenuta la polizia. Da quanto appreso il minorenne è stato identificato dagli agenti che hanno poi sequestrato l'arma. Dalle prime indagini il gesto sembra riconducibile a una bravata. Ora però il 13enne una denuncia per possesso di oggetti atti a offendere. Lanazione.it - Ragazzino di 13 anni a scuola con un’ascia: interviene la polizia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Un ragazzo di 13ieri mattina si è presentato davanti ai cancelli di unafiorentina con un'ascia lunga 14 centimetri. A dare l'allarme alcuni studenti. Su segnalazione al 112 Nue, è intervenuta la. Da quanto appreso il minorenne è stato identificato dagli agenti che hanno poi sequestrato l'arma. Dalle prime indagini il gesto sembra riconducibile a una bravata. Ora però il 13enne una denuncia per possesso di oggetti atti a offendere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzo suicida a 15 anni - gli ispettori del Ministero nella scuola di Senigallia. La fidanzatina : «Bulli? Non mi risulta» - L'istituto Panzini di Senigallia nel mirino degli ispettori del Ministero dell'istruzione dopo il caso dello studente di 15 anni, iscritto al secondo anno, morto suicida. I genitori del... (Leggo.it)

Teramo - bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus. Ritrovata viva ma in lacrime dopo 5 ore - Ad accorgersi della sua assenza la madre che, come tutti i giorni, è andata a riprendere la bambina a scuola, non trovandola. Qui la piccola ha ricevuto una reidratazione con le prime cure ed accertamenti: è già stata dimessa e ora si trova tra le braccia dei suoi genitori. La madre, sotto choc, insieme agli operatori del servizio bus, hanno accompagnato la bambina al pronto soccorso ... (Open.online)

La storia di Annalisa : “Ecco la mia vita senza una diagnosi di discalculia. La scuola non mi ha capita - ma isolata e derisa. Nessun bimbo provi quello che ho provato io 40 anni fa” - La scuola non mi ha capita, ma isolata e derisa. . Quando era bambina, Annalisa Scardigli rispondeva con sicurezza alla domanda su cosa volesse fare da grande: “La maestra”. Sognava di accendere nei bambini lo stesso entusiasmo che provava all’idea di iniziare la scuola elementare. Nessun bimbo provi quello che ho provato io 40 anni fa” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)