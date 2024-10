Psichiatra Barbara Capovani uccisa a Pisa, condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Seung (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corte di Assise di Pisa ha condannato, con sentenza emessa nella serata di oggi, 16 ottobre, Gianluca Paul Seung all'ergastolo per l'omicidio volontario premeditato della Psichiatra Barbara Capovani, aggredita nell'aprile 2023 all'esterno del Servizio psichiatrico diagnosi e cura dell'ospedale di Pisa dove lavorava e morta in conseguenza delle gravi ferite riportate. Seung Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Corte di Assise dihato, con sentenza emessa nella serata di oggi, 16 ottobre,all'ergastolo per l'omicidio volontario premeditato della, aggredita nell'aprile 2023 all'esterno del Servizio psichiatrico diagnosi e cura dell'ospedale didove lavorava e morta in conseguenza delle gravi ferite riportate.

Ergastolo per Gianluca Paul Seung - autore dell’omicidio della psichiatra Barbara Capovani a Pisa - Iniziative di formazione specifiche per il personale e un maggior sostegno da parte delle istituzioni potrebbero rappresentare passi importanti verso un cambiamento positivo. Facebook WhatsApp Twitter Il tragico omicidio della psichiatra Barbara Capovani, avvenuto il 21 aprile 2023, segna una pagina nera nella cronaca di Pisa. (Gaeta.it)

Omicidio della psichiatra Barbara Capovani - l’ex paziente Gianluca Seung confessa : “L’ho uccisa io” - L'uomo ha confessato questa mattina nel corso dell'udienza al Tribunale di Pisa. L'imputato, ex paziente della vittima, per la prima volta aveva ammesso le sue responsabilità con i periti che dovevano valutare la sua capacità di intendere e di volere.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gianluca Paul Seung confessa in aula l’omicidio della psichiatra Barbara Capovani : “Sono io l’aggressore - volevo sfregiarla” - “Erano le 17. È accaduto durante l’udienza del processo apertosi nel dicembre dell’anno scorso a Pisa. Se non avessero capito che ero stato io, dopo un po’ di tempo avrei confessato”. . Ha confessato in aula Gianluca Paul Seung, il 34enne a processo per l’omicidio della psichiatria aggredita nell’aprile 2023 all’esterno del Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa dove lavorava e morta ... (Ilfattoquotidiano.it)