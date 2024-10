Porto: Gruppo Spinelli ricorre contro la sentenza sul terminal Gpt (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Gruppo Spinelli ricorrerà contro la sentenza del Consiglio di Stato che con sentenza pubblicata ieri ha annullato la concessione demaniale del terminal Gpt, nel Porto di Genova. Lo rende noto lo stesso Gruppo.La nota del Gruppo Spinelli"A seguito della sentenza del Consiglio di Stato - Genovatoday.it - Porto: Gruppo Spinelli ricorre contro la sentenza sul terminal Gpt Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilràladel Consiglio di Stato che conpubblicata ieri ha annullato la concessione demaniale delGpt, neldi Genova. Lo rende noto lo stesso.La nota del"A seguito delladel Consiglio di Stato -

