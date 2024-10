“Perché se n’è andata”. Amici 24, l’addio di Francesca Tocca: retroscena su Raimondo Todaro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amici 24 è iniziato da poco ma è stata subito sorpresa: dopo l’addio alla cattedra di ballo di Raimondo Todaro, appena cominciata la nuova edizione anche Francesca Tocca non si è fatta vedere. La ballerina non farebbe più parte del cast dei professionisti del talent di Canale 5 dove è stata presenza fissa per diversi anni. Effettivamente, nel corso della seconda puntata di Amici 24, è entrata in scena una nuova ballerina di latino per dimostrare una coreografia. Si chiama Eleonora Riccardi, ha 31 anni, è di Roma e prima di approdare nella scuola più famosa della tv insegnava alla scuola Tempio Danza di Ruvo di Puglia, provincia di Bari. Leggi anche: “Altro che amore nella scuola”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)24 è iniziato da poco ma è stata subito sorpresa: dopoalla cattedra di ballo di, appena cominciata la nuova edizione anchenon si è fatta vedere. La ballerina non farebbe più parte del cast dei professionisti del talent di Canale 5 dove è stata presenza fissa per diversi anni. Effettivamente, nel corso della seconda puntata di24, è entrata in scena una nuova ballerina di latino per dimostrare una coreografia. Si chiama Eleonora Riccardi, ha 31 anni, è di Roma e prima di approdare nella scuola più famosa della tv insegnava alla scuola Tempio Danza di Ruvo di Puglia, provincia di Bari. Leggi anche: “Altro che amore nella scuola”.

