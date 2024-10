Perché Jonathan Milan non farà l’inseguimento a squadre ai Mondiali su pista? L’obiettivo è uno solo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jonathan Milan non farà parte del quartetto dell’Italia che a partire dalle ore 12.40 disputerà le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista, che scatteranno quest’oggi a Ballerup, in Danimarca. Nella sessione mattutina della prima giornata il commissario tecnico dell’Italia, Marco Villa, ha scelto di schierare la formazione composta da Davide Boscaro, Renato Favero, Francesco Lamon e Manlio Moro. L’Italia, in questa specialità, si scontrerà con altri dieci quartetti, ovvero Polonia, Svizzera, Spagna, Cina, Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Giappone e Danimarca. I Paesi con i quattro migliori riscontri cronometrici disputeranno le semifinali. Oasport.it - Perché Jonathan Milan non farà l’inseguimento a squadre ai Mondiali su pista? L’obiettivo è uno solo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)nonparte del quartetto dell’Italia che a partire dalle ore 12.40 disputerà le qualificazioni delmaschile ai2024 di ciclismo su, che scatteranno quest’oggi a Ballerup, in Danimarca. Nella sessione mattutina della prima giornata il commissario tecnico dell’Italia, Marco Villa, ha scelto di schierare la formazione composta da Davide Boscaro, Renato Favero, Francesco Lamon e Manlio Moro. L’Italia, in questa specialità, si scontrerà con altri dieci quartetti, ovvero Polonia, Svizzera, Spagna, Cina, Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Giappone e Danimarca. I Paesi con i quattro migliori riscontri cronometrici disputeranno le semifinali.

