Perché è solo una sceneggiata Sonia Bruganelli la conduttrice contro dopo lacrime e Ballando con le Stelle

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è sicuramente il volto più chiacchierato della tv in questo momento. Concorrente dicon le, nonè finita al ballottaggio sabato scorso ma sta ancora facendo i conti con attacchi da parte dei protagonisti dello show come Selvaggia Lucarelli, ex colleghi come l’autore tv Marco Salvati e personaggi noti in generale che dicono la loro nei salotti televisivi. Nelle ultime ore ha fatto rumore una sua diretta Instagram in cui ha ammesso di avere ostentato troppo il suo essere benestante, assicurato che lei e Paolo Bonolis sono ancora molto uniti e si è anche scusata con Guillermo Mariotto per avergli ironicamente proposto un’uscita con Angelo Madonia in cambio di due punti in più. Leggi anche: “Si è fatto sentire”.