Omicidio Giulia Tramontano, la perizia psichiatrica: “Alessandro Impagnatiello capace di intendere e di volere” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ottobre 2024 – Alessandro Impagnatiello, accusato dell'Omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta al settimo mese del piccolo Thiago, è stato ritenuto capace di intendere e di volere. È quanto hanno stabilito i periti della corte d'Assise di Milano che aveva ordinato la perizia psichiatrica. Lo scorso 10 giugno, a sorpresa, la corte d'Assise di Milano presieduta dalla giudice Antonella Bertoja aveva disposto la perizia per l'ex barman accusato dell'Omicidio aggravato avvenuto il 27 maggio del 2023 a Senago, comune alle porte del capoluogo lombardo. Ilgiorno.it - Omicidio Giulia Tramontano, la perizia psichiatrica: “Alessandro Impagnatiello capace di intendere e di volere” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ottobre 2024 –, accusato dell'della compagnaincinta al settimo mese del piccolo Thiago, è stato ritenutodie di. È quanto hanno stabilito i periti della corte d'Assise di Milano che aveva ordinato la. Lo scorso 10 giugno, a sorpresa, la corte d'Assise di Milano presieduta dalla giudice Antonella Bertoja aveva disposto laper l'ex barman accusato dell'aggravato avvenuto il 27 maggio del 2023 a Senago, comune alle porte del capoluogo lombardo.

Un parco giochi a Senago per Giulia Tramontano e il suo bimbo mai nato : “Un simbolo dell’amore contro la violenza” - È stata inaugurata a Senago (Milano) l'area verde in memoria di Giulia e Thiago Tramontano, la 29enne uccisa nel 2022 dal compagno Alessandro Impagnatiello e il suo bimbo mai nato. Il parco in via Novella davanti alla casa del delitto.Continua a leggere . (Fanpage.it)