Omicidio di Giulia Tramontano: le dichiarazioni scioccanti di Alessandro Impagnatiello (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un drammatico interrogatorio con esperti nominati dalla Corte d’Assise, Alessandro Impagnatiello ha rivelato particolari inquietanti riguardanti l’Omicidio di Giulia Tramontano, sua ex compagna e madre di suo figlio, scomparsa tragicamente durante il settimo mese di gravidanza. Le sue parole, cariche di confusione e rimpianto, offrono una finestra inquietante sulla psiche dell’imputato e sulle dinamiche che hanno portato a un atto così estremo. Questo caso ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla violenza domestica e sulla salute mentale. Le dichiarazioni di Impagnatiello Durante il colloquio con i periti, Alessandro Impagnatiello ha cercato di spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a commettere un atto così efferato. Gaeta.it - Omicidio di Giulia Tramontano: le dichiarazioni scioccanti di Alessandro Impagnatiello Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un drammatico interrogatorio con esperti nominati dalla Corte d’Assise,ha rivelato particolari inquietanti riguardanti l’di, sua ex compagna e madre di suo figlio, scomparsa tragicamente durante il settimo mese di gravidanza. Le sue parole, cariche di confusione e rimpianto, offrono una finestra inquietante sulla psiche dell’imputato e sulle dinamiche che hanno portato a un atto così estremo. Questo caso ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla violenza domestica e sulla salute mentale. LediDurante il colloquio con i periti,ha cercato di spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a commettere un atto così efferato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia Tramontano - Impagnatiello capace di intendere : “Volevo cancellare tutto - come buttare una caramella” - . Il corpo della giovane cui […] The post Giulia Tramontano, Impagnatiello capace di intendere: “Volevo cancellare tutto, come buttare una caramella” appeared first on L'Identità. L’omicidio è avvenuto il 27 maggio 2023 nella casa dei due a Senago, nel Milanese. Alessandro Impagnatiello, imputato per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate mentre era incinta di ... (Lidentita.it)

Processo a Giulia Tramontano - Impagnatiello è “capace - ossessivo e narcisista ma non invalido” - Dunque Alessandro Impagnatiello è stato ritenuto capace di intendere e di volere. . “L’omicidio per lui – hanno scritto i periti – è stato rappresentazione finale di un’emotività distruttiva che ha anche guidato le precedenti condotte delittuose. Sono sostanzialmente d’accordo nel dichiarare Impagnatiello capace. (Notizie.com)

“Impagnatiello narcisista - non ha accettato di essere smascherato da Giulia Tramontano” : la perizia psichiatrica - "Tratti di personalità psicopatici e narcisistici, ma nessun vizio di mente"Continua a leggere . Per i periti nominati dalla Corte d'Assise di Milano Alessandro Impagnatiello era pienamente capace di intendere e di volere quando ha ucciso a coltellate la compagna incinta Giulia Tramontano nel maggio 2023. (Fanpage.it)