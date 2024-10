Notte Bianca dell’Arte all’Istituto Romano di San Michele: visite guidate gratuite il 19 ottobre 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 19 ottobre 2024, l’Istituto Romano di San Michele riapre i suoi storici spazi per un evento attesissimo: la Notte Bianca dell’Arte. Dalle 19:00 alle 23:00, i visitatori potranno immergersi nella storia e nell’arte con visite guidate gratuite, esplorando uno dei più prestigiosi complessi artistici e storici di Roma. Una mostra diffusa che racconta la storia dell’istituto Il progetto del Museo Diffuso del San Michele, inaugurato nel maggio 2022, rappresenta un’iniziativa di valorizzazione unica nel suo genere. Dopo mesi di chiusura per lavori di restauro, il complesso riapre con una serie di nuove sale e opere d’arte restaurate, svelando capolavori che attraversano secoli di storia e cultura. Gaeta.it - Notte Bianca dell’Arte all’Istituto Romano di San Michele: visite guidate gratuite il 19 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 19, l’Istitutodi Sanriapre i suoi storici spazi per un evento attesissimo: la. Dalle 19:00 alle 23:00, i visitatori potranno immergersi nella storia e nell’arte con, esplorando uno dei più prestigiosi complessi artistici e storici di Roma. Una mostra diffusa che racconta la storia dell’istituto Il progetto del Museo Diffuso del San, inaugurato nel maggio 2022, rappresenta un’iniziativa di valorizzazione unica nel suo genere. Dopo mesi di chiusura per lavori di restauro, il complesso riapre con una serie di nuove sale e opere d’arte restaurate, svelando capolavori che attraversano secoli di storia e cultura.

