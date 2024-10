Muore a soli 15 anni una studentessa del liceo Palmieri: dolore tra i compagni e i docenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LECCE – La comunità scolastica salentina in lutto per la scomparsa di una ragazzina di appena 15 anni. Nei giorni scorsi si è infatti spenta Eva, una studentessa iscritta al quinto ginnasio del liceo classico e musicale “Giuseppe Palmieri” di Lecce, lasciando un senso di vuoto e sconcerto fra gli Lecceprima.it - Muore a soli 15 anni una studentessa del liceo Palmieri: dolore tra i compagni e i docenti Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LECCE – La comunità scolastica salentina in lutto per la scomparsa di una ragazzina di appena 15. Nei giorni scorsi si è infatti spenta Eva, unaiscritta al quinto ginnasio delclassico e musicale “Giuseppe” di Lecce, lasciando un senso di vuoto e sconcerto fra gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Lecce muore studentessa di 15 anni - docenti e compagni di classe sconvolti : “Ragazza modello - responsabile - studiosa e in situazione di pieno equilibrio” - Una tragedia ha colpito la città di Lecce, dove una studentessa di 15 anni è morta, dopo aver ingerito un mix di farmaci, probabilmente una dose eccessiva di colchicina, un farmaco potenzialmente letale. L'articolo A Lecce muore studentessa di 15 anni, docenti e compagni di classe sconvolti: “Ragazza modello, responsabile, studiosa e in situazione di pieno equilibrio” sembra essere il primo su ... (Orizzontescuola.it)

A scuola rose bianche per Ester - morta a 15 anni : “L’anima della classe - una fortuna averla come studentessa” - E io le rispondevo stizzito che la bravura in storia (aveva 10) non corrispondeva ai suoi pessimi gusti musicali. Saresti potuta diventare qualunque cosa, hai scelto di essere un angelo. Sul suo banco lunedì sono state lasciate candele e un mazzo di rose bianche. Sabato la situazione si è aggravata. (Bergamonews.it)

Violenza di gruppo su una studentessa americana di 19 anni - indagati due giovani - Svolta nell’inchiesta sulla studentessa americana di 19 anni violentata la notte del 25 agosto scorso a Ravenna. Due giovani del posto poco più che ventenni sono stati indagati per violenza sessuale di gruppo. La ricostruzione La notte dei presunti abusi sessuali la ragazza, arrivata in... (Today.it)