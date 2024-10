Multato per striscione su Gaza «Stop genocide». Il caso dell’apicoltore approda in Parlamento: «È limitazione alla libertà di espressione» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono mesi che Marco Borella, educatore e apicoltore di Como, espone davanti al suo banchetto di barattoli di miele uno striscione. «Stop bombing Gaza – Stop genocide», è la scritta rossa su fondo bianco. Per settimane non ha avuto nessun problema, fino a lunedì scorso 14 ottobre. Al mercato comunale di Desio due carabinieri si sono presentati al banco e hanno chiesto a Borella di rimuovere lo striscione. Al rifiuto, il giovane apicoltore è stato Multato. La questione, che già aveva sollevato indignazione nella sinistra lombarda, è ora approdata in Parlamento con un’interrogazione di Alleanza Verdi-Sinistra. La sanzione «Il mio messaggio è di pace e non offende nessuno, non viola diritti e soprattutto non istiga all’odio raziale, né etnico o culturale, né di genere o religioso», ha spiegato lo stesso Marco Borella. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono mesi che Marco Borella, educatore e apicoltore di Como, espone davanti al suo banchetto di barattoli di miele uno. «bombing», è la scritta rossa su fondo bianco. Per settimane non ha avuto nessun problema, fino a lunedì scorso 14 ottobre. Al mercato comunale di Desio due carabinieri si sono presentati al banco e hanno chiesto a Borella di rimuovere lo. Al rifiuto, il giovane apicoltore è stato. La questione, che già aveva sollevato indignazione nella sinistra lombarda, è orata incon un’interrogazione di Alleanza Verdi-Sinistra. La sanzione «Il mio messaggio è di pace e non offende nessuno, non viola diritti e soprattutto non istiga all’odio raziale, né etnico o culturale, né di genere o religioso», ha spiegato lo stesso Marco Borella.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Stop bombing Gaza" - annullata la multa all'apicoltore che aveva esposto lo striscione in Brianza - Multa annullata. È stata annullata la sanzione da 430 euro comminata all'apicoltore Mario Borella, multato a Desio, al mercato, per aver esposto davanti al suo banchetto uno striscione con la scritta 'Stop bombing - Gaza - stop genocide'. . A notificare la sanzione erano stati i carabinieri per. (Monzatoday.it)

Multa all’apicoltore di Desio annullata : il caso dello striscione contro i bombardamenti su Gaza - La comunicazione tra istituzioni e cittadini gioca quindi un ruolo essenziale nel garantire che situazioni simili non si ripetano e per evitare malintesi che possano sfociare in situazioni conflittuali. Riflessioni sulla libertà di espressione Il caso dell’apicoltore di Desio mette in risalto quanto sia cruciale salvaguardare la libertà di espressione, anche in forme che possono apparire ... (Gaeta.it)

Striscione per Gaza - annullata la multa all’apicoltore di Desio - L'annullamento sarebbe avvenuto in seguito a una errata interpretazione della norma da […]. (Adnkronos) – Annullata la multa all'apicoltore che, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto uno striscione con la scritta 'stop bombing Gaza', stop ai bombardamenti su Gaza. A quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione. (Periodicodaily.com)