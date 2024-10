Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Phillip Island è un po’ particolare, essenziale non commettere errori”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alta tensione in vista del weekend diper il Gran Premio d’Australia 2024, quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale. I due grandi protagonisti della corsa al titolo sono separati da soli 10 punti in classifica, conche proverà ad agganciare e superare il leader iridato Jorge Martin già al termine del round australiano. “Sono contento di tornare in pista in Australia. Questa gara aprirà l’ultima tripletta della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante. Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sarà davveroottenere sempre il massimo e non”, dichiara Pecco al sito ufficiale della Ducati verso. “Nell’ultimo weekend di gara a Motegi abbiamo lavorato bene, ma è anche una pista che si adatta molto bene al mio stile di guida.