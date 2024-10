Messina, aveva due pistole e 37 kg di hashish in auto. Arrestato 50enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli agenti della Polizia di Stato hanno Arrestato in flagranza di reato un cinquantenne di Palermo, accusato di possesso illegale di armi clandestine e detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle. Alle prime luci dell’alba di ieri, l’uomo, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, è stato sottoposto a verifica durante un posto di controllo dei poliziotti delle Volanti, presso il viale Libertà , nei pressi degli imbarchi. Sin dai primi accertamenti, è emerso che il cinquantenne è soggetto gravato da precedenti di polizia e che l’autovettura su cui viaggiava era priva di copertura assicurativa. La successiva perquisizione a suo carico, resa necessaria anche dall’atteggiamento visibilmente nervoso ed elusivo del conducente, è stata estesa al veicolo, portando al rinvenimento di un ingente quantitativo di droga e di due armi clandestine complete di munizionamento. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli agenti della Polizia di Stato hannoin flagranza di reato un cinquantenne di Palermo, accusato di possesso illegale di armi clandestine e detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle. Alle prime luci dell’alba di ieri, l’uomo, a bordo di un’di grossa cilindrata, è stato sottoposto a verifica durante un posto di controllo dei poliziotti delle Volanti, presso il viale Libertà , nei pressi degli imbarchi. Sin dai primi accertamenti, è emerso che il cinquantenne è soggetto gravato da precedenti di polizia e che l’vettura su cui viaggiava era priva di copertura assicurativa. La successiva perquisizione a suo carico, resa necessaria anche dall’atteggiamento visibilmente nervoso ed elusivo del conducente, è stata estesa al veicolo, portando al rinvenimento di un ingente quantitativo di droga e di due armi clandestine complete di munizionamento.

