Meloni difende manovra: su sanità fondi record dopo gestioni allegre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bruxelles, 16 ott. (askanews) – Giorgia Meloni 'sfrutta' una pausa dei lavori del summit Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles per parlare con i giornalisti e difendere la manovra – di cui si dice "orgogliosa" – in particolare dopo le critiche avanzate dai medici, insoddisfatti per i fondi destinati alla sanità. Secondo la Federazione Cimo-Fesmed, "soltanto 900 milioni circa sarebbero disponibili per la sanità nel 2025, oltre al miliardo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno, rimandando dunque al 2026 la disponibilità di quasi 3 miliardi". Critiche immotivate, secondo la premier, di fronte a risorse "record" per il Fondo sanitario nazionale. E se di più non è stato possibile fare, accusa, è a causa del fatto che si è "speso allegramente in altri anni".

