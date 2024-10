Ilnapolista.it - Mbappé, l’entourage è certo che è stato denunciato per stupro e che ora inizierà un lungo processo (Rmc)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)che saràpere che comincerà un(Rmc) Scrive Rmc Sport che secondo le informazioni in loro possesso,di Kylianche l’attaccante francese sia effettivamente oggetto di una denuncia perpresentato a Stoccolma. All’interno del clan, rimangono sereni nonostante la consapevolezza che oraun. Dopo aver spiegato per quasi due giorni di non essere a conoscenza di una possibile denuncia dipresentata a Stoccolma contro Kyliandel calciatore è orache il capitano della squadra francese sia effettivamente oggetto di una denuncia in Svezia. Nonostante le accuse riportate dalla stampa scandinava da lunedì,del giocatore 25enne del Madrid rimane sereno.