Mascherina di nuovo obbligatoria negli ospedali, ecco dove e regole (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'obbligo era scaduto il primo luglio, ma i direttori di alcune strutture - come previsto dall'ultima circolare Covid - hanno deciso di reintrodurlo Torna l'obbligo della Mascherina negli ospedali. Con l'arrivo dell'inverno e l'aumento della circolazione dei virus respiratori - dall'influenza al Covid fino al virus respiratorio sinciziale - i direttori di alcuni ospedali hanno

Mascherina di nuovo obbligatoria negli ospedali - ecco dove e regole - Con l'arrivo dell'inverno e l'aumento della circolazione dei virus respiratori – dall'influenza al Covid fino al virus respiratorio sinciziale – i direttori di alcuni ospedali hanno deciso, come previsto dall'ultima circolare Covid, di reintrodurre l'uso del dispositivo per l'ingresso o per alcuni reparti sensibili. (Periodicodaily.com)

