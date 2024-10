Mariavittoria frena drasticamente con Tommaso al GF: “Meglio se non c’era” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In questi giorni c’è stato un forte avvicinamento tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, come lo dimostrano le effusioni che i due si sono scambiati ieri al Grande Fratello. Successivamente, però, la ragazza si è lasciata andare a delle confessioni con Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli che hanno lasciato un po’ spiazzati. Nello specifico, la ragazza ha posto dei paletti abbastanza importanti nel rapporto con il coinquilino. Le confessioni di Mariavittoria Minghetti sul rapporto con Tommaso Franchi All’interno della casa del Grande Fratello nulla è mai detto fino alla fine. In questo periodo sembrava che si stesse creando un bel legame tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima, però, in queste ore ha fatto delle rivelazioni alquanto inaspettate. Tutto.tv - Mariavittoria frena drasticamente con Tommaso al GF: “Meglio se non c’era” Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In questi giorni c’è stato un forte avvicinamento traMinghetti eFranchi, come lo dimostrano le effusioni che i due si sono scambiati ieri al Grande Fratello. Successivamente, però, la ragazza si è lasciata andare a delle confessioni con Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli che hanno lasciato un po’ spiazzati. Nello specifico, la ragazza ha posto dei paletti abbastanza importanti nel rapporto con il coinquilino. Le confessioni diMinghetti sul rapporto conFranchi All’interno della casa del Grande Fratello nulla è mai detto fino alla fine. In questo periodo sembrava che si stesse creando un bel legame traFranchi eMinghetti. Quest’ultima, però, in queste ore ha fatto delle rivelazioni alquanto inaspettate.

Tommaso e Mariavittoria - salta l’accordo : i fan beccano l’assurda scena al GF - Mentre lei era intenta a parlare, Franchi le ha dato diversi baci appassionati sul collo, che non hanno lasciato indifferente il pubblico. Dormendo l’uno di fianco all’altro, i ragazzi hanno dovuto ammettere di provare una forte attrazione reciproca, che li ha portati a lasciarsi andare ad un bacio sotto le coperte. (Tutto.tv)

La reazione di Mariavittoria alla parole scandalose di Tommaso al GF : “Non dirlo in diretta” – VIDEO - Scontri infuocati nella Casa del Grande Fratello! Le rivelazioni piccanti di Tommaso su Maria Vittoria hanno scatenato il caos. L'articolo La reazione di Mariavittoria alla parole scandalose di Tommaso al GF: “Non dirlo in diretta” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Tommaso dice delle volgarità - Mariavittoria sbotta : “Non dirlo in puntata” - Io ad oggi sto con Mariavittoria per una cosa fisica, perché mi manca quello”. Tommaso Franchi parla a Enzo Paolo, Carmen e Luca: “Con lei solo qualcosa di fisico”. L’idraulico toscano ai suoi amici ha spiegato come questa vicinanza alla coinquilina sia anche dovuta agli ormoni e nel farlo ha usato parole non troppo eleganti, che sono arrivate all’orecchio di Mariavittoria. (Biccy.it)