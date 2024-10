Luca Ziliani, il ragazzino di 16 anni scomparso: "È salito sul treno per Milano" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sparito nel nulla. Proseguono da giorni le ricerche di Luca Ziliani, il giovane di 16 anni scomparso dalla sua Monticello Brianza, nel Lecchese, lo scorso 10 ottobre. Fino alla mattinata di martedì l'ultimo avvistamento certo era fissato alle 2.37 dell'11 ottobre all'altezza del Bowling di Merate Milanotoday.it - Luca Ziliani, il ragazzino di 16 anni scomparso: "È salito sul treno per Milano" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sparito nel nulla. Proseguono da giorni le ricerche di, il giovane di 16dalla sua Monticello Brianza, nel Lecchese, lo scorso 10 ottobre. Fino alla mattinata di martedì l'ultimo avvistamento certo era fissato alle 2.37 dell'11 ottobre all'altezza del Bowling di Merate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa mostrano le telecamere che hanno ripreso per l’ultima volta il 16enne Luca Ziliani prima della scomparsa - Luca Ziliani, il 16enne che ha abbandonato volontariamente la sua abitazione a Monticello Brianza in provincia di Lecco, è stato ripreso dalle telecamere della stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone salire su un treno per Milano lo scorso 11 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La scomparsa del 16enne Luca Ziliani resta un mistero : ripreso dalle telecamere - 37 dell'11 ottobre all'altezza del. È ancora mistero sulla scomparsa del giovane di 16 anni Luca Ziliani, che è sparito da Monticello Brianza nel Lecchese lo scorso 10 ottobre. . . È aandato via di casa all'improvviso e senza lasciare grandi tracce. . Un avvistamento certo era fissato nel tempo alle 2. (Quicomo.it)

Scomparsa del 16enne Luca Ziliani - prima svolta sul caso : dove lo hanno visto - La Prefettura di Lecco ha infatti diffuso le immagini di un video con le riprese delle telecamere della stazione di Merate (Lecco). co/8WntENXm8c pic. twitter. Non ha con sé i documenti né il cellulare“. Le telecamere di sorveglianza avevano inquadrato il 16enne mentre si trovava davanti al bowling di Merate. (Caffeinamagazine.it)