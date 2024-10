Ilfattoquotidiano.it - Lo studio di Affari Tuoi si trasforma in una pista da ballo, Stefano De Martino scherza con i concorrenti: “Siete degli avanzi di ‘balera’, è un manicomio”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lodidiventa unadaper una notte. È merito di Adriana, concorrente delle Marche con il pacco numero 20, che ha convinto il conduttore,De, a concedergli un. Soprannominata la “casalinga felice”, la pacchista gioca insieme al figlio, Matteo, responsabile vendite e cantante metal. Una professione, la seconda, che non è molto gradita dalla madre: “A me piace il liscio, lui urla”, spiega Adriana a De. Dopo un inizio scoppiettante, la parabola dei duescende drasticamente: escono i primi pacchi rossi da 50mila, 30mila, 15mila e 200mila. De: “Casalinga felice almeno per il momento”, ma la prima offerta da 33mila euro viene rifiutata. “Mio marito Nunzio è un operaio specializzato. Questi soldi per la mia famiglia sarebbero una cosa grandissima ma io ho avuto la fortuna di venire qui.