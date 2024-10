LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: prende il via la fuga dopo 15 chilometri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Poco più di 20 chilometri percorsi. Due i minuti per i sette di testa, ora c’è la Jayco-AlUla a tenere il ritmo. 13.20 Riepiloghiamo la composizione della fuga: Ben Granger (MGKVis), Adne Holter (Uno-X Mobility), German Gomez (Polti-Kometa), Nicolas Zukowsky (Q36.5), Lorenzo Milesi (Movistar), Kevin Pezzo Rosola (General Store) e Davide Baldaccini (Corratec Vini Fantini). 13.16 Via libera! La fuga prende il largo, 1’20” di vantaggio per i sette battistrada! 13.12 Continuano gli attacchi dal gruppo e ai battistrada si aggiunge anche Lorenzo Milesi (Movistar). Ma in tanti vogliono provare a riportarsi sul tentativo. 13.08 I sei hanno poco margine sul plotone, quando abbiamo già superato il Colognola ai Colli. 13.05 Su di loro rientra anche Kevin Pezzo-Rosola, il figlio di Paola Pezzo (General Store). 13. Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: prende il via la fuga dopo 15 chilometri Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Poco più di 20percorsi. Due i minuti per i sette di testa, ora c’è la Jayco-AlUla a tenere il ritmo. 13.20 Riepiloghiamo la composizione della: Ben Granger (MGKVis), Adne Holter (Uno-X Mobility), German Gomez (Polti-Kometa), Nicolas Zukowsky (Q36.5), Lorenzo Milesi (Movistar), Kevin Pezzo Rosola (General Store) e Davide Baldaccini (Corratec Vini Fantini). 13.16 Via libera! Lail largo, 1’20” di vantaggio per i sette battistrada! 13.12 Continuano gli attacchi dal gruppo e ai battistrada si aggiunge anche Lorenzo Milesi (Movistar). Ma in tanti vogliono provare a riportarsi sul tentativo. 13.08 I sei hanno poco margine sul plotone, quando abbiamo già superato il Colognola ai Colli. 13.05 Su di loro rientra anche Kevin Pezzo-Rosola, il figlio di Paola Pezzo (General Store). 13.

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : il gruppo mette nel mirino la fuga - twitter. 58 Chiuso il Ghisallo per il plotone in testa alla corsa. Sta provando a stiracchiare le proprie gambe, ma ormai è difficile per lui. Un favorito su tutti, ossia Tadej Pogacar: lo sloveno in questo momento sembra irraggiungibile e imprendibile per tutti, ha vinto il Mondiale attaccando a 100 km dall’arrivo e la settimana successiva ha dominato anche il Giro dell’Emilia. (Oasport.it)

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : 4’30” per la fuga con 21 uomini - siamo dentro gli ultimi 100 chilometri - 12. 39: C’è sempre la UAE Team Emirates a tirare il gruppo. Ci sono tanti corridori importanti in questo gruppo. 09: Si stacca Antonio Tiberi! 13. 12. 11. 10 Sono undici i corridori che stanno provando a rientrare, c’è anche Damiano Caruso. 16: I corridori stanno scalando la Valpiana (10,4 km al 6,1%). (Oasport.it)