LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos Britannia riapre tutto, 2-4! Ben Ainslie scatenato, New Zealand ora trema (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di finale dell’America’s Cup 2024. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:48 Dopo l’errore di race-5 che ha indirizzato la regata, Ineos Britannia ha dimostrato di poter impensierire i detentori del titolo dominando il sesto match race. Saranno dunque regate da non perdere quelle che andremo a commentare nell’imminente weekend! 15:47 Continuerà dunque lo spettacolo a Barcellona! Dal rischio di un risultato già scritto alla totale riapertura della serie. Ben Ainslie e compagni ora spaventano sul serio New Zealand. Si riprenderà venerdì con altri due match race di capitale importanza. 15:45 28’13” il crono impiegato dai britannici per completare gli 8 lati. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos Britannia riapre tutto, 2-4! Ben Ainslie scatenato, New Zealand ora trema Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:49 Si chiude qui la nostratestuale della quarta giornata di finale dell’Cup. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:48 Dopo l’errore di race-5 che ha indirizzato la regata,ha dimostrato di poter impensierire i detentori del titolo dominando il sesto match race. Saranno dunque regate da non perdere quelle che andremo a commentare nell’imminente weekend! 15:47 Continuerà dunque lo spettacolo a Barcellona! Dal rischio di un risultato già scritto alla totale riapertura della serie. Bene compagni ora spaventano sul serio New. Si riprenderà venerdì con altri due match race di capitale importanza. 15:45 28’13” il crono impiegato dai britannici per completare gli 8 lati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Berrettini-Stricker - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : giocatori a breve in campo - Stricker è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti che il Paese elvetico abbia prodotto dopo l’era dell’oro Federer-Wawrinka. Vincendo il torneo, salirebbe virtualmente al 30° posto (nell’attesa che si concludano anche Anversa e Almaty)! 15:33 Chiude in due parziali lo svizzero! Adesso Berrettini-Stricker! 14:48 A sorpresa Wawrinka avanti 6-4 su Nakashima, poi Berrettini! Buongiorno amici ... (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : gruppo compatto a 50 km dal traguardo - 37 Si mette davanti ora la UAE Team Emirates con la volontà di fare corsa dura. 12. 02: Subito dopo il Monte Berico ci sarà la salita di Torri di Arcugnano (1. 26: Con le continue accelerazioni, il gruppo ha praticamente ripreso i fuggitivi. Il circuito di Vicenza sarà quello decisivo da 15 km e da ripetere 5 volte. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos Britannia fa sul serio! E’ in testa anche in gara-6! New Zealand insegue - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:27 Ineos entra perfettamente nel terzo gate accumulando 9 secondi di vantaggio sui Kiwi. 15:23 Continuano a guadagnare i britannici, che transitano nel secondo gate con 9 secondi di vantaggio sui detentori del titolo. 10. Aggiudicandosi le due regate odierne i neozelandesi avrebbero già il primo match point a disposizione venerdì. (Oasport.it)