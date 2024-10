L' inflazione Uk torna sotto il 2% a settembre +17%

L'inflazione Uk torna sotto il 2%, a settembre +1,7% (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Frenata oltre le attese per l'inflazione in Gran Bretagna, che scende ai minimi dal 2021. Secondo quanto riporta l'ufficio di Statistica i prezzi al consumo sono cresciuti a settembre all'1,7%, in rallentamento dal 2,2% di agosto e al di sotto dell'1,9% previsto dagli analisti. Frena anche l'inflazione 'core', depurata dal prezzo di alimentari e prodotti energetici: i prezzi crescono del 3,2%, a fronte del 3,6% di agosto e l'inflazione si colloca sotto il 3,4% previsto dagli analisti. E' la prima volta da 3 anni e mezzo che l'inflazione scivola sotto il target del 2% fissato dalla Banca di Inghilterra. Quotidiano.net - L'inflazione Uk torna sotto il 2%, a settembre +1,7% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Frenata oltre le attese per l'in Gran Bretagna, che scende ai minimi dal 2021. Secondo quanto riporta l'ufficio di Statistica i prezzi al consumo sono cresciuti aall'1,7%, in rallentamento dal 2,2% di agosto e al didell'1,9% previsto dagli analisti. Frena anche l''core', depurata dal prezzo di alimentari e prodotti energetici: i prezzi crescono del 3,2%, a fronte del 3,6% di agosto e l'si collocail 3,4% previsto dagli analisti. E' la prima volta da 3 anni e mezzo che l'scivolail target del 2% fissato dalla Banca di Inghilterra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'inflazione Uk torna sotto il 2% - a settembre +1 - 7% - E' la prima volta da 3 anni e mezzo che l'inflazione scivola sotto il target del 2% fissato dalla Banca di Inghilterra. Frenata oltre le attese per l'inflazione in Gran Bretagna, che scende ai minimi dal 2021. Secondo quanto riporta l'ufficio di Statistica i prezzi al consumo sono cresciuti a settembre all'1,7%, in rallentamento dal 2,2% di agosto e al di sotto dell'1,9% previsto dagli analisti. (Quotidiano.net)

Pulizia e bonifica nel sottopasso di Porta Pia. A settembre fu teatro di uno stupro - Sono iniziate questa mattina le operazioni di pulizia del sottopasso in piazza della Croce Rossa. Un luogo che, settimana fa, è stato teatro di una violenza sessuale subita da una 42enne. A intervenire, per gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi, le pattuglie del II Gruppo Sapienza... (Romatoday.it)

Tassi in calo su mutui e imprese - a settembre sotto il 5% - Un tasso più basso significa rate più accessibili e la possibilità di ottenere prestiti a condizioni più vantaggiose. Alcuni analisti ritengono che, qualora l’inflazione rimanesse sotto controllo, la Bce potrebbe ridurre ulteriormente i tassi di riferimento, portando a una ulteriore discesa dei tassi sui mutui e sui finanziamenti. (Quifinanza.it)