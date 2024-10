Ilgiorno.it - Lavinia Limido e l’assedio dell’ex marito, le telefonate: “Vengo col martello e ti spacco la faccia”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Varese, 16 ottobre 2024 – "Sapevo che l'epilogo sarebbe stato questo, che sarebbe stata la morte di qualcuno. Credevo che sarebbe stata la mia. Quel giorno ho pensato: 'È la mia ora. Mi rassegno. Lo faccio per mio figlio'. Mio padre mi ha salvata". La testimonianza di, vittima della violenza dell'exMarco Manfrinati che in questo procedimento è accusato di stalking nei confronti della ex moglie, della ex suocera Marta Criscuolo e dell'ex suocero Fabio, Varese, 16 ottobre 2024. Atti persecutori che sono poi sfociati nell'omicidio avvenuto lo scorso 6 maggio a Varese, quando Manfrinati uccise l'ex suocero con 21 coltellate e ferì in modo gravissimo. ANSA/AGENZIA BLITZ VARESEporta sul viso i segni delle coltellate inferte dall'exil terribile pomeriggio dello scorso 6 maggio, in via Menotti nel rione Casbeno, a Varese.