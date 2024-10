Dilei.it - Lavatrice, cosa fare se si riempie d’acqua

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra gli elettrodomestici che ci rendono la vita molto più semplice (e di cui ormai non potremmo proprio piùa meno) c’è sicuramente la: avere un bucato pulito e profumato in un batter d’occhio è una comodità irrinunciabile. Maquando si rompe? I guasti sono spesso dovuti ad una mancata manutenzione o, semplicemente, all’usura dell’elettrodomestico. Uno dei casi in cui bisogna prestare particolare attenzione è quando l’acqua si accumula nel cestello e vi rimane anche al termine del lavaggio – oppure quando il lavaggio stesso non si conclude, per via dell’eccesso di acqua non scaricata dalla. Scopriamo quali sono le possibili cause e come rimediare.pienasuccede? State facendo un normalissimo lavaggio inquando, all’improvviso, notate che il cestello è pienoche l’elettrodomestico stesso non riesce a scaricare.