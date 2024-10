Laprimapagina.it - L’Amore che si racconta

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)che siDi Vincenzo Calafiore 17 Ottobre 2024 Udine Come chiamarti? Dalle mie parti ti chiamerei Gioia mia è più che un nome, è semplicemente “ più “ ! Più di ogni cosa e significa cercare vita, perché in te c’è la vita, ma è anche il respiro dell’anima, respiro del. Amandoti si conosce, si impara a vivere respirandola la vita, è respirando assieme, respiriamo vita. Nella mia terra le persone che ami le chiami “ gioia mia “ ! Così baciandoti e come fare assieme un respiro di vita più grande.