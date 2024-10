Kraven il Cacciatore è più violento di Deadpool & Wolverine? Per la censura inglese sì (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era scontato che Kraven - Il Cacciatore ricevesse negli USA un divieto ai 17 anni, "Restricted", ma non è scontato che quella fascia si traduca in un "18" in Inghilterra. Eppure è successo per il film di J.C. Chandor con Aaron Taylor-Johnson. Comingsoon.it - Kraven il Cacciatore è più violento di Deadpool & Wolverine? Per la censura inglese sì Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era scontato che- Ilricevesse negli USA un divieto ai 17 anni, "Restricted", ma non è scontato che quella fascia si traduca in un "18" in Inghilterra. Eppure è successo per il film di J.C. Chandor con Aaron Taylor-Johnson.

Kraven - Il cacciatore - rivelato il rating del cinecomic Sony : più violento di Deadpool & Wolverine - C. Primo film con rating R nell'universo di Spider-Man della Sony, il nuovo film del regista J. Mentre film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, il primo con rating R dei Marvel Studios, aveva ottenuto questa valutazione a causa di "forte violenza sanguinolenta e linguaggio, gore e riferimenti sessuali", le …. (Movieplayer.it)

Kraven – Il Cacciatore : cominciato il conto alla rovescia per i prossimi due mesi - View this post on Instagram A post shared by Kraven The Hunter (@kraventhemovie) Kraven – Il Cacciatore, prodotto da Sony Pictures in associazione con Marvel, che racconta la storia di Sergei Kravinoff, personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1964 e uno dei villain più amati dell’universo di Spider-Man. (Cinefilos.it)

Kraven il Cacciatore : in lotta con Rhino nel trailer internazionale - com/ohQnPS2S8O— Nerd Talks (@NerdTalksShow) October 9, 2024 Kraven il Cacciatore e le note di produzione Il film è stato diretto da J. E’ apparso in rete un nuovo trailer internazionale da Kraven il Cacciatore, prossimo capitolo del filone cinematografico Sony/Marvel. LA SINOSSI UFFICIALE: “Kraven Il Cacciatore” racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain ... (Universalmovies.it)