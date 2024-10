James Gunn risponde alle critiche sul primo look di Krypto | È un alieno

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)suldi: “È un” Sebbene avessimo già un’idea abbastanza precisa cheil supercane sarebbe apparso nel reboot del DCU Superman, dopo che sono state diffuse online alcune foto del set in cui Mr. Terrific (Edi Gathegi) offriva bocconcini al vento, ieri il registaha ufficializzato la notizia condividendo una prima immagine dell’adorabile cagnolino. Questo personaggio diè basato sul suo cane, Ozu, e alcuni fan hanno criticato il fatto che il personaggio non sarà rappresentato come un Lab bianco. Sebbene nei fumettisia spesso disegnato come un Lab o un Golden Retriever, nel corso degli anni ha assomigliato ad altre razze canine. Inoltre, come sottolineanella sua risposta a un fan sui social media, in fin dei conti è un, come lo stesso Uomo d’Acciaio.