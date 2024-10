Iran, comandante forza d’élite Qaani è riapparso in pubblico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'articolo Iran, comandante forza d’élite Qaani è riapparso in pubblico proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Ilfogliettone.it - Iran, comandante forza d’élite Qaani è riapparso in pubblico Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'articoloinproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Israele continua a colpire il Libano : ucciso anche il comandante di Hezbollah. Il ministro dell'Iran : "Ci saranno pesanti conseguenze" - Durante la notte, i jet da combattimento israeliani hanno colpito decine di obiettivi di Hezbollah in Libano. . . L’IDF ha diffuso il filmato di alcuni degli attacchi. . Lo fanno sapere le Forze di difesa israeliane (IDF) secondo cui l’obiettivo erano le postazioni lanciarazzi diretti verso Israele e altri edifici utilizzati da Hezbollah, compresi quelli in cui immagazzinava le armi, secondo ... (Gazzettadelsud.it)

Silurato in Iran comandante polizia dopo morte uomo in custodia - I licenziamenti di membri delle forze di sicurezza sono rari in Iran. Lo riferisce l'agenzia Irna che cita la polizia. Nel 2022, la morte in custodia di Masha Amini, una donna curda iraniana di 22 anni arrestata a Teheran per una presunta violazione del rigido codice di abbigliamento del Paese, ha scatenato mesi di mortali proteste a livello nazionale. (Quotidiano.net)

Israele - ucciso comandante di Hamas in Cisgiordania. Usa : più navi e caccia in Medio Oriente. Iran : “Hezbollah potrebbe colpire obiettivi civili” - La vittima principale è Sheikh Haitham Balidi, comandante di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di Hamas. E proprio in Iran decine di arresti sono stati compiuti alla ricerca di possibili complici e talpe nell'omicidio di Haniyeh: lo scrive il New York Times – ripreso anche dai media israeliani – che cita fonti iraniane informate dei fatti e vicine all'inchiesta in corso. (Quotidiano.net)