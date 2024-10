Ilrestodelcarlino.it - Ingressi aumentati del 20%. E venerdì al via nuovi eventi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è simbolicamente conclusa con la Notte d’Oro la stagione estiva dei musei nazionali di Ravenna, che ha visto il nuovo istituto autonomo impegnato in un variegato programma di aperture serali ednelle varie sedi, come i concerti al Museo nazionale in collaborazione con l’associazione musicale Angelo Mariani e la fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, o le visite della cripta e della basilica di Sant’Apollinare in Classe nell’ambito di Mosaico di Notte, a cura del Comune con la collaborazione di Ravenna Incoming. Un dato significativo, anche grazie alle aperture potenziate dei 3 siti Unesco, è l’incremento di circa il 20% deglirispetto ai mesi estivi del 2023.