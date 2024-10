In Fiera al via Didacta, a Bari la manifestazione dedicata al mondo della scuola: inaugurazione con il ministro Valditara (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La centralità della formazione, l'importanza dell'innovazione a sostegno della didattica, con i nuovi strumenti a disposizione di docenti e studenti: il mondo della scuola protagonista in Fiera a Bari, dove ha preso il via questa mattina l'edizione pugliese di Didacta Italia. La manifestazione Baritoday.it - In Fiera al via Didacta, a Bari la manifestazione dedicata al mondo della scuola: inaugurazione con il ministro Valditara Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La centralitàformazione, l'importanza dell'innovazione a sostegnodidattica, con i nuovi strumenti a disposizione di docenti e studenti: ilprotagonista in, dove ha preso il via questa mattina l'edizione pugliese diItalia. La

A Bari la prima fiera europea dedicata all'uva da tavola : "Valorizzare le eccellenze del territorio" - Cuore pulsante dell’evento. L'appuntamento è a ingresso gratuito. Dal 22 al 24 ottobre Bari ospiterà Luv, la prima fiera europea dedicata all'uva da tavola. . . Il mondo della viticoltura sarà ospite degli spazi della Fiera del Levante per tre giornate dedicate a incontri, dibattiti e innovazione. (Baritoday.it)

A Bari la prima fiera in Europa interamente dedicata all’uva da tavola : immancabile la presenza di Canicattì - Il Comune di Canicattì sarà presente al Luv di Bari, la prima fiera in Europa interamente dedicata all’uva da tavola che si terrà dal 22 al 24 ottobre prossimi. La notizia era già stata anticipata lo scorso marzo dal sindaco Vincenzo Corbo e dall’assessore alle attività produttive Vincenzo... (Agrigentonotizie.it)

Il mondo della scuola e della formazione protagonista in Fiera : a Bari tutto pronto per Didacta - Tutto pronto per Didacta Italia – Edizione Puglia, il prestigioso evento nazionale dedicato al mondo della scuola, in programma da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre nella Nuova Fiera del Levante di Bari, presentato questa mattina in conferenza stampa. Tre giorni full time per la formazione dei... (Baritoday.it)