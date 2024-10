Impagnatiello e la frase su Giulia Tramontano dopo il femminicidio: "Pensavo fosse come buttare una caramella" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alessandro Impagnatiello credeva che uccidere Giulia Tramontano fosse come "buttare un caramella": cosa ha detto l'ex barman ai periti Notizie.virgilio.it - Impagnatiello e la frase su Giulia Tramontano dopo il femminicidio: "Pensavo fosse come buttare una caramella" Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alessandrocredeva che uccidereun": cosa ha detto l'ex barman ai periti

Impagnatiello - la perizia lo inchioda e getta la maschera : un narcisista capace di intendere e volere quando uccise Giulia e Thiago - Almeno per quanto ne so io, polverizzare un corpo»… Agghiacciante. Cioè la sua specifica struttura di personalità », spiegano gli esperti nella perizia per la Corte d’Assise di Milano, in uno dei passaggi più emblematici della loro analisi e valutazione di Alessandro Impagnatiello, alla sbarra con l’accusa di omicidio aggravato di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago che portava in grembo. (Secoloditalia.it)

Impagnatiello e il femminicidio di Giulia Tramontano : "Capace di intendere e di volere" - la perizia lo inguaia - Nessun vizio di mente, né totale né parziale. Questo il risultato della perizia psichiatrica su Alessandro Impagnatiello, a processo per il femminicidio di Giulia Tramontano. (Notizie.virgilio.it)

Omicidio di Giulia Tramontano : le dichiarazioni scioccanti di Alessandro Impagnatiello - Al centro di questa vicenda non solo un atto di violenza, ma un complesso intreccio di legami e aspettative sociali che spesso porta a conseguenze devastanti. Implicazioni legali e sociali L’omicidio di Giulia Tramontano avrà certamente ripercussioni legali significative. La comunità legale e sociale è dunque chiamata a un’azione collettiva per affrontare la violenza di genere, comprendendo che ... (Gaeta.it)