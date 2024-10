Il viaggio, le cure, la cena di gala: dall’Australia uno “schiaffo” a Re Carlo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per l’imminente viaggio in Australia Sua Maestà dovrà sospendere le terapie contro il cancro e prepararsi a fronteggiare gli agguerriti gruppi antimonarchici Ilgiornale.it - Il viaggio, le cure, la cena di gala: dall’Australia uno “schiaffo” a Re Carlo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per l’imminentein Australia Sua Maestà dovrà sospendere le terapie contro il cancro e prepararsi a fronteggiare gli agguerriti gruppi antimonarchici

Meloni pronta a viaggio in Libano : “Serve sicurezza per contingente Unifil” - . al 7 ottobre 2023 abbiamo cessato di fornire armi ad Israele" ha ribadito il premier, ricordando che la posizione dell'Italia è ben più dura di quella degli altri Paesi europei, pur ripudiando ogni forma di antisemitismo L'articolo Meloni pronta a viaggio in Libano: “Serve sicurezza per contingente. (Ildifforme.it)

No Tav - filo spinato dopo lo sgombero. Viaggio in Valsusa tra chi rifiuta gli espropri e lotta contro il ddl sicurezza : “Hanno paura di chi protesta” - Una procedura che i No Tav definiscono come “una farsa”. E la statale 25, una delle arterie principali della Valsusa è rimasta chiusa in questi giorni. E con il ddl sicurezza dimostra di avere paura di chi protesta”. Alcuni di questi anche ad “altezza uomo” come denunciano in un video i No Tav. Ma nella notte tra domenica e lunedì “il terreno è stato occupato dalle forze dell’ordine che hanno ... (Ilfattoquotidiano.it)

Re Carlo III sospenderà le cure contro il cancro - l’ok dai medici per il viaggio in Australia - Re Carlo III ha ricevuto il permesso dai medici di viaggiare in Australia e interrompere per 11 giorni il ciclo di terapie contro il cancro. Riprenderà le cure non appena tornerà nel Regno Unito: "Vuole essere in forma smagliante", le parole di una fonte al DailyMail.Continua a leggere . (Fanpage.it)