Il primo ponte sul Vingone è stato demolito, Donati (Pd): "Adesso l’assessore Casi trovi una soluzione per i residenti" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Questa mattina è stato demolito il primo ponte sul torrente Vingone in località Bagnoro, andando di fatto a tagliare in due il paese, in particolar modo per gli abitanti di Montoncello e Val di Colle". Così Giovanni Donati, consigliere comunale Pd, interviene sui lavori in corso nella località Arezzonotizie.it - Il primo ponte sul Vingone è stato demolito, Donati (Pd): "Adesso l’assessore Casi trovi una soluzione per i residenti" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Questa mattina èilsul torrentein località Bagnoro, andando di fatto a tagliare in due il paese, in particolar modo per gli abitanti di Montoncello e Val di Colle". Così Giovanni, consigliere comunale Pd, interviene sui lavori in corso nella località

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il primo ponte sul Vingone è stato demolito - Donati (Pd) : "Adesso l’assessore Casi trovi una soluzione per i residenti" - "Questa mattina è stato demolito il primo ponte sul torrente Vingone in località Bagnoro, andando di fatto a tagliare in due il paese, in particolar modo per gli abitanti di Montoncello e Val di Colle". Così Giovanni Donati, consigliere comunale Pd, interviene sui lavori in corso nella località... (Arezzonotizie.it)

Cina : primo ponte sospeso strallato a due piani completa chiusura - Pechino, 28 ago – (Xinhua) – Il primo ponte sospeso strallato a due piani della Cina ha completato la chiusura sul fiume Yangtze ieri nella citta’ di Tongling, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

A Ponte parte la Festa dell’Unità. Stasera De Pascale e Bonaccini - il primo settembre c’è Schlein - ’Diamo gambe ai nostri valori’ è lo slogan scelto per identificare un ideale percorso che vuole valorizzare le radici del pensiero democratico per tradurle in un’alternativa concreta e vicina alle persone. Il programma proseguirà lunedì 2 settembre con un incontro sul tema del lavoro e di come questa sia la vera sfida dei territori. (Ilrestodelcarlino.it)