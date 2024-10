Il Napoli si avvicina ai tifosi: “ADL ha creato ricchezza vincendo e crescendo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Il Napoli si avvicina ai tifosi: “ADL ha creato ricchezza vincendo e crescendo” Il Chief Revenue Officer della SSC Napoli, Tommaso Bianchini, L'articolo Il Napoli si avvicina ai tifosi: “ADL ha creato ricchezza vincendo e crescendo” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Il Napoli si avvicina ai tifosi: “ADL ha creato ricchezza vincendo e crescendo” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Ilsiai: “ADL ha” Il Chief Revenue Officer della SSC, Tommaso Bianchini, L'articolo Ilsiai: “ADL ha” proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - l’Inter si era avvicinata a Raspadori. Fasano : “De Laurentiis ha chiesto un calciatore in cambio” - A rivelare l’indiscrezione di mercato il giornalista Gerardo […] L'articolo Napoli, l’Inter si era avvicinata a Raspadori. . it. Diverse, tuttavia, sono le trattative che poi non sono andate a buon fine. Lo scorso mercato estivo la SSC Napoli ha effettuato una mini rivoluzione, con Antonio Conte che ha richiesto diversi calciatori. (Dailynews24.it)

Modugno analizza la corsa allo Scudetto : “Non è più l’Inter della scorsa stagione - il Napoli si sta avvicinando ai nerazzurri per valori” - . Durante un intervento su Radio Marte, Modugno ha esaminato la situazione attuale del campionato, mettendo in risalto la forza dei partenopei e le sfide che dovranno affrontare. Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha condiviso le sue impressioni sulla corsa allo Scudetto, evidenziando come il Napoli stia cercando di avvicinarsi all‘Inter, storico punto di riferimento per le squadre ... (Napolipiu.com)

Secondo Modugno, il Napoli è attualmente la squadra da battere, ma l'Inter rimane un avversario di tutto rispetto, nonostante i cambiamenti nella rosa e l'orientamento verso le competizioni europee. "L'obiettivo è quello di ritrovarsi a marzo-aprile stando lassù: a quel punto, te la giochi. In un campionato senza squadroni, però, te la puoi giocare anche tu".