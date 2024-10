"I 100 ristoranti innovativi": una pizzeria brindisina inserita nella guida (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Nuovo prestigioso riconoscimento per la pizzeria Romano artigiani del gusto del quartiere Sant’Elia, che è stata inserita dal mensile Forbes nella prima edizione della guida "100 ristoranti & co. innovativi”, che prende in considerazioni quattro categorie: la ristorazione degli hotel Brindisireport.it - "I 100 ristoranti innovativi": una pizzeria brindisina inserita nella guida Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Nuovo prestigioso riconoscimento per laRomano artigiani del gusto del quartiere Sant’Elia, che è statadal mensile Forbesprima edizione della"100& co.”, che prende in considerazioni quattro categorie: la ristorazione degli hotel

