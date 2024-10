Grave aggressione a Ferentino: 16enne accoltellato per difendere alcune ragazze (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza scolastica ha scosso la comunità di Ferentino, in provincia di Frosinone, dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato da un compagno di scuola. La vicenda, che ha avuto luogo davanti a un liceo, ha portato il giovane in ospedale in condizioni critiche. I carabinieri stanno attualmente indagando per chiarire le circostanze di questo drammatico evento. L’aggressione e le condizioni del giovane Il giovane aggredito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma, dove i medici hanno riscontrato una perforazione di un polmone, una condizione medica estremamente Grave. Il personale sanitario sta monitorando da vicino il suo stato di salute, che rimane critico. Gaeta.it - Grave aggressione a Ferentino: 16enne accoltellato per difendere alcune ragazze Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza scolastica ha scosso la comunità di, in provincia di Frosinone, dove un ragazzo di 16 anni è statoda un compagno di scuola. La vicenda, che ha avuto luogo davanti a un liceo, ha portato il giovane in ospedale in condizioni critiche. I carabinieri stanno attualmente indagando per chiarire le circostanze di questo drammatico evento. L’e le condizioni del giovane Il giovane aggredito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma, dove i medici hanno riscontrato una perforazione di un polmone, una condizione medica estremamente. Il personale sanitario sta monitorando da vicino il suo stato di salute, che rimane critico.

