Giulia Salemi denuncia la scarsa sicurezza nelle strade di Milano: “Da donna ho paura” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’influencer e personaggio televisivo, Giulia Salemi, ha espresso il suo disagio e la sua preoccupazione per la mancanza di sicurezza che avverte camminando per le strade di Milano. La 31enne ha utilizzato il suo profilo Instagram per denunciare la situazione, confessando di sentirsi sempre più insicura quando torna a casa la sera. “Solo gente poco raccomandabile”, ha esordito nelle sue storie.Leggi anche: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un figlio: presto saranno genitori Lo sfogo social di Giulia Salemi Salemi ha condiviso con i suoi follower l’ansia che prova quotidianamente: “Sono davvero così stufa e impaurita da donna. Ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola”. Thesocialpost.it - Giulia Salemi denuncia la scarsa sicurezza nelle strade di Milano: “Da donna ho paura” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’influencer e personaggio televisivo,, ha espresso il suo disagio e la sua preoccupazione per la mancanza diche avverte camminando per ledi. La 31enne ha utilizzato il suo profilo Instagram perre la situazione, confessando di sentirsi sempre più insicura quando torna a casa la sera. “Solo gente poco raccomandabile”, ha esorditosue storie.Leggi anche:e Pierpaolo Pretelli aspettano un figlio: presto saranno genitori Lo sfogo social diha condiviso con i suoi follower l’ansia che prova quotidianamente: “Sono davvero così stufa e impaurita da. Ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola”.

Lo sfogo di Giulia Salemi : “Da donna ho paura di uscire da sola a Milano - sono stufa di vivere qui” - "Non sono libera neanche di portare giù il cane. Da donna ho paura a uscire da sola a Milano", è lo sfogo via social di Giulia Salemi, influencer da due milioni di follower. "Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura e costosa"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giulia Salemi si sfoga sui social : “Non è possibile avere paura” - la denuncia su Milano - Giulia Salemi, famosa influencer ed ex gieffina, ha utilizzato i suoi canali social per lanciare una denuncia sulla situazione di Milano, nel campo della sicurezza. Nel suo sfogo social, Giulia Salemi si è lasciata andare alla polemica per la gestione della città: “Bella Milano, poi per quello che costa, bella e sicura, no ma pensiamo ad aumentare l’area C e ad aumentare le strisce pedonali”, ... (Dilei.it)

Mister Movie | Giulia Salemi paura a Milano terrorizzata per le vie : “Temo per la mia vita” - Le parole di Giulia Salemi rappresentano un grido d’allarme che non può essere ignorato. Giulia Salemi, in attesa del suo primo figlio, ha espresso la sua profonda preoccupazione per la sicurezza a Milano. “Pensiamo ad aumentare l’aria C e le strisce pedonali, no vabbè sono proprio stufa”, ha affermato con ironia, sottolineando l’importanza di investire di più sulla prevenzione e sulla ... (Mistermovie.it)