Giornata mondiale del pane: in calo i forni nel cesenate (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi è la Giornata mondiale del pane che si celebra anche a Cesena. Per sensibilizzare e promuovere il consumo di pane artigianale all’opinione pubblica, alla comunità ed ai consumatori. Per l’occasione, Confartigianato Cesena e della Romagna nell’ambito del marchio “AssaporaLaRomagna” - hanno voluto organizzare un evento utile a lanciare, alla luce delle recenti avversità che hanno colpito il nostro territorio, un messaggio di conforto ed incitamento ai romagnoli. “Non buttare mai il pane! Nemmeno un pezzetto”. Dicevano le nostre nonne. Questo il messaggio riportato sul sacchetto che tutti i forni associati della Romagna veicoleranno sulla tavola dei propri clienti. Un messaggio che vuole rimarcare, una volta ancora, che la prima cosa da fare per essere “sostenibili”, è quella di non sprecare nulla di quanto già abbiamo a disposizione. Ilrestodelcarlino.it - Giornata mondiale del pane: in calo i forni nel cesenate Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi è ladelche si celebra anche a Cesena. Per sensibilizzare e promuovere il consumo diartigianale all’opinione pubblica, alla comunità ed ai consumatori. Per l’occasione, Confartigianato Cesena e della Romagna nell’ambito del marchio “AssaporaLaRomagna” - hanno voluto organizzare un evento utile a lanciare, alla luce delle recenti avversità che hanno colpito il nostro territorio, un messaggio di conforto ed incitamento ai romagnoli. “Non buttare mai il! Nemmeno un pezzetto”. Dicevano le nostre nonne. Questo il messaggio riportato sul sacchetto che tutti iassociati della Romagna veicoleranno sulla tavola dei propri clienti. Un messaggio che vuole rimarcare, una volta ancora, che la prima cosa da fare per essere “sostenibili”, è quella di non sprecare nulla di quanto già abbiamo a disposizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata mondiale del pane : "Bisogno di manodopera. Riscoprite i nostri fornai" - Anche in questo 2024 prosegue però il calo dell’artigianato dei prodotti da forno: rispetto al periodo pre Covid, per l’artigianato si contano 11 imprese in meno, pari a un calo del 4,5%. "È giusto e doveroso celebrare uno degli alimenti più antichi e simbolo della nostra cultura e della nostra tradizione. (Ilrestodelcarlino.it)

Giornata del pane : in Toscana cinque tipi tutti da gustare - Chi fa tappa nella Lunigiana orientale non può non assaggiare la ‘Marocca’ fatta con farina di grano, farina di castagne e patate. Ma in Toscana, è proprio il caso di dirlo, paese che vai, pane che trovi. E poi c’è il Panigaccio di Podenzana, tondo, azzimo, fatto con farina di grano, acqua e sale, e rigorosamente senza lieviti. (Lanazione.it)

Giornata mondiale del pane : le ricette anti-spreco - Dal bustrengo dolce dell'Emilia Romagna, fino al baccalà arraganato del Molise e la zuppa di pane pugliese, i consumatori potranno così scoprire cinquantanove piatti differenti per utilizzare il pane raffermo in tavola e – allo stesso tempo – coniugare il gusto con la tradizione. "Il nostro intento - afferma Marco Poggi, Responsabile delle politiche associative di Confesercenti Modena - è quello ... (Ilrestodelcarlino.it)