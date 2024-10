Giorgetti pignora a De Benedetti 66 milioni | l’anno nero dell’ingegnere definito Re Mida al contrario

Giorgetti “pignora” a De Benedetti 6,6 milioni: l’anno nero dell’ingegnere definito “Re Mida al contrario” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si chiude malissimo l’anno nero di Carlo De Benedetti. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha pignorato attraverso l’Agenzia delle Entrate 6,6 milioni di euro su un conto corrente infragruppo fra le sue due holding di partecipazioni: Romed e Romed international”. Lo ha reso noto il sito Open. Brutta tegola per l’ingegnere, editore del Domani, tessera numero uno del Pd. Il blocco della liquidità è in evidenza nella nota integrativa del bilancio 2023 della Romed, come fatto avvenuto nel 2024 dopo la chiusura dell’esercizio sociale. “L’Agenzia delle Entrate-Riscossione”, scrivono gli amministratori dell’ingegnere, “ha richiesto alla società controllante Romed International S.p.A. Secoloditalia.it - Giorgetti “pignora” a De Benedetti 6,6 milioni: l’anno nero dell’ingegnere definito “Re Mida al contrario” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si chiude malissimodi Carlo De. Il ministro dell’Economia, Giancarlohato attraverso l’Agenzia delle Entrate 6,6di euro su un conto corrente infragruppo fra le sue due holding di partecipazioni: Romed e Romed international”. Lo ha reso noto il sito Open. Brutta tegola per l’ingegnere, editore del Domani, tessera numero uno del Pd. Il blocco della liquidità è in evidenza nella nota integrativa del bilancio 2023 della Romed, come fatto avvenuto nel 2024 dopo la chiusura dell’esercizio sociale. “L’Agenzia delle Entrate-Riscossione”, scrivono gli amministratori, “ha richiesto alla società controllante Romed International S.p.A.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Profondo rosso per De Benedetti : Giorgetti pignora 6 - 6 milioni - L’Ingegnere ko in primo e in secondo grado nel contenzioso nel 2016: l’anno nero si chiude con una perdita di quasi 20 milioni. (Ilgiornale.it)

Giorgetti pignora 6 - 6 milioni a De Benedetti : come si chiude l'anno nero dell'Ingegnere - . Come si legge sul giornale online fondato da Enrico Mentana, i bilanci delle società controllate sono tutti in rosso e anche la holding Romed chiude in perdita di 19,77 milioni di euro. Tutti gli avvisi di accertamento riguardanti Romed". Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti ha pignorato attraverso l'Agenzia delle Entrate 6,6 milioni di euro a Carlo De Benedetti su un conto ... (Iltempo.it)

Giorgetti pignora De Benedetti : conti in rosso - lo sprofondo dell'Ingegnere - "La società ha dato incarico ai propri legali per la gestione della procedura esecutiva". . La holding Romed chiude così con un rosso di 19,77 milioni di euro, comunque meglio dell'anno precedente quando la perdita era stata di 43,9 milioni di euro, anche a causa della maxi-svalutazione operata sulle società partecipate, fra cui l'editoriale che pubblica il quotidiano Domani. (Liberoquotidiano.it)